Главный строитель Нижневартовска может оказаться неудобным подчиненным следующего мэра Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Смена власти в Нижневартовске

Вице-мэр Нижневартовска Виктор Ситников, возглавляющий департамент строительства, в скором времени уйдет в отставку. Об этом этом URA.RU рассказал источник из политического истеблишмента.

«Ситников — часть команды [экс-мэра Нижневартовска Василия] Тихонова и его уход — дело ближайшего времени. Он возглавляет очень чувствительный департамент, отвечает за все стройки, оброс связями и следующему мэру предстоит эти связи разорвать, а Ситников может оказаться неудобным», — считает инсайдер.

Другой собеседник агентства из политтусовки считает, что Ситников, наоборот, может укрепить свои позиции при следующем мэре. «Зависит от желания Ситникова. Как профессионал он может быть полезен, если не будет участвовать в аппаратных интригах. Он и в новой администрации может остаться», — рассуждает собеседник URA.RU из мэрии Нижневартовска.

Ситников пришел на работу в мэрию Нижневартовска после того, как ее возглавил Василий Тихонов и считался частью его команды. Под его управлением депстрой реализовывал нацпроект «Безопасные и качественные дороги», началась застройка общественных пространств. В пресс-службе мэрии Нижневартовска рассказали, что подтверждений скорой отставки Ситникова у них нет. «Идет строительство дорог в рамках нацпроекта БКАД. Он курирует строительство жилья. Есть планы, проекты. Виктор Петрович продолжает работать», — заявили в мэрии. Дозвониться до Ситникова не удалось. На момент выходы заметки, его личный телефон был недоступен.

Ранее URA.RU писало об отставке другого вице-мэра Нижневартовска — Максима Коротаева. Причем агентство знало о готовящемся увольнении чиновника за месяц до того, как он официально это подтвердил. Смена власти в Нижневартовске началась после ухода со своего с поста главы города Василия Тихонова.