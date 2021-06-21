На обучении собралось более 300 волонтеров Фото: Денис Малухин

Челябинских волонтеров партии «Новые люди» продолжают активно готовить к предстоящим выборам. Более 300 человек собрались на берегу озера Сугояк для обучения вместе со специально приглашенными экспертами. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе партии.

«Это была настоящая борьба идей. К нам на слет приехали целеустремленные люди. Все они готовы вместе с нами работать на благо общества», — говорит руководитель челябинского отделения партии «Новые люди» Максим Гулин.

Обучение волонтеров проходило в формате квестов. Всех участников разделили на пять команд, которые представляли вымышленные партии, и проводили избирательную кампанию. Особенностью сбора стало то, что активистов учили агитации в условиях ограничений из-за пандемии коронавируса и готовили к жарким дебатам.

«Команды должны были выработать решения для реальных проблем региона. В центре внимания были: экология, ЖКХ, благоустройство города, открытие культурных и спортивных площадок. Некоторые предложенные решения партия взяла на вооружение», — делится Максим Гулин.

Партия «Новые люди» была создана в 2020 году основателем и президентом научно-производственной компании Faberlic Алексеем Нечаевым. На предстоящих выборах в Госдуму РФ объединение планирует выдвинуть более 200 кандидатов. Сейчас в Челябинской области работает 15 центров поддержки партии. Скоро их количество вырастет вдвое.

Волонтеров разделили на пять команд Фото: Денис Малухин