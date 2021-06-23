23 июня 2021
22 июня 2021

Директора челябинской школы уволили, пока она болела

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему безработицы. Курган, трудовая книжка, работа, безработица, увольнение, поиск работы, поиск вакансий, условия труда, безработный
Трудовую книжку проходящему лечение педагогу предложили отправить по почте Фото:

В Чесменском районе (Челябинская область) директора школы Елену Потемину уволили, пока она была на больничном. Это уже третья такая попытка чиновников, в предыдущих случаях ей удавалось восстановиться через суд. Как сообщила URA.RU Потемина, она ждет помощи от регионального омбудсмена, а власти района пытаются через силовиков доказать, что педагог здорова.

Новость по теме
Из-за нарядных выпускников на Урале затравили директора школы

«Мне предложили уволиться, причин не назвали. Я отказалась, а потом ушла на больничный. И уже на больничном узнала, что меня уволили. При этом через прокуратуру, как я узнала от врачей, пытаются проверить обоснованность моего больничного. Власти просто не дают работать ни мне, ни коллективу, где тоже много возрастных людей. Некоторые тоже заболевают от постоянных проверок», — рассказала URA.RU Потемина.

Она добавила, что администрация района уже дважды лишала ее работы, и каждый раз она восстанавливалась по суду. Также она представила в редакцию письмо из Государственной инспекции по труду, где подтверждалось, что в 2020 учебном году ей систематически недоплачивали зарплату.

В администрации Чесменского района не захотели разъяснить ситуацию. «Я оставлю это без комментариев», — заявила URA.RU начальник управления образования Елена Артемьева.

«Я отправила сотрудников своего аппарата в Чесму. Вместе с ними поедут сотрудники Роспотребнадзора. Мы постараемся разобраться в ситуации вокруг школы №2», — сообщила URA.RU уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...