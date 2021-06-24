Власти ХМАО уволили двух главврачей Нижневартовска

Их уход связан с реорганизацией медучреждений Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На заседании правительства ХМАО приняли решение о расторжении трудового договора с двумя главными врачами. Свой пост покидают руководитель Нижневартовской окружной больницы №2 Илья Салманов и врио главврача Нижневартовской городской больницы Алла Барвинская. Об этом указано в документах опубликованных сайте региональных властей.

«Прекратить полномочия главного врача БУ ХМАО — Югры „Нижневартовская окружная больница № 2“ Ильи Салманова. Признать утратившим силу распоряжение правительства ХМАО „О возложении временного исполнения обязанностей главного врача БУ ХМАО — Югры ‚Нижневартовская городская больница‘“», — сказано в документах.

В разговоре с корреспондентом URA.RU Илья Салманов сообщил, что его увольнение связано с реорганизацией медучреждения. «Нижневартовская окружная больница №2» на заключительной стадии реорганизации. Я перехожу на работу, как и весь медперсонал, в «Нижневартовскую окружную клиническую больницу». Буду занимать должность заместителя главврача по внебюджетной деятельности», — сказал Салманов, добавив, что сокращения коснулись только сотрудников административно-хозяйственного блока. «Нижневартовская городская больница» сейчас также на стадии реорганизации. Ее поделили на три части между окружной больницей, городской поликлиникой и окружным перинатальным центром. Дозвониться до главного врача «Нижневартовской окружной клинической больницы» Алексея Сатинова и до бывшего врио главврача городской больницы Аллы Барвинской корреспонденту URA.RU не удалось. Сатинов не ответил на звонки, а телефона Барвинской нет в распоряжении редакции.

Ранее URA.RU писало, что назначен новый руководитель одной из крупнейших больниц ХМАО. Новым временно исполняющим обязанности главного врача «Нижневартовской окружной детской больницы» назначен Денис Третьяков.