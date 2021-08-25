25 августа 2021

В Магнитогорске нашли мертвыми профессора и его родителей

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Полицию вызывали встревоженные соседи (фото из архива) Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) в запертой квартире нашли мертвыми профессора МГТУ им. Г. И. Носова Андрея Дорожкина и его родителей. Полиция признала смерть некриминальной, а семью одинокого ученого похоронят при финансовой поддержке университета, сообщили в вузе.

«Профессор, который 25 лет работал в магнитогорских вузах, длительное время ухаживал за больными отцом и матерью. В июле и августе он находился, как и положено преподавателю университета, в отпуске. В итоге на работе ничего не заметили, а полицию вызвали соседи, почувствовав запах из квартиры», — сообщает издание verstov.info.

«По данным правоохранительных органов, точная причина смерти не установлена. Криминальная составляющая исключена. Наиболее вероятен сердечный приступ», — пояснили в пресс-службе МГТУ.

Деньги на похороны собрали коллеги, студенты и выпускники, которые занимались у Дорожкина. Сбор средств прекратили, когда сумма достигла 200 тысяч рублей. Прощание с профессором Дорожкиным и его родителями состоится в следующий понедельник, в 13:00 на Южном кладбище.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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