27 августа 2021

Основатель «Смысловых галлюцинаций» впал в кому

© Служба новостей «URA.RU»
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Фестиваль
Еще 21 августа Владимир Бурдин отвечал своим подписчикам в соцсетях Фото:

Один из основателей группы «Смысловые галлюцинации» Владимир Бурдин впал в кому с 80-процентным поражением легких (но диагноз «коронавирус» пока не подтвержден). Как сообщается на официальной странице артиста в соцсети «ВКонтакте», Бурдин находится в больнице №14 в Екатеринбурге.

«Владимир Бурдин в реанимации 14-й больницы города Екатеринбурга, в коме. Не теряем надежды, что выкарабкается», — говорится в сообщении на странице Бурдина.

Его брат Тимофей в комментариях под постом добавил: «У него крайне тяжелое состояние, повреждено 80% легких, он на ИВЛ. Но что хуже, сильно поврежден мозг. Пока Covid-19 не подтвердили, как мы поняли еще не пришел тест. Но скорее это он. В больнице есть знакомые врачи, общались с заведующим отделения».

Владимиру Бурдину 48 лет. Группу «Смысловые галлюцинации» он основал в 1989 году — вместе со своим товарищем Сергеем Бобунцом. С 1990-х Бурдин выступал сольно.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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