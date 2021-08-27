27 августа 2021
26 августа 2021

Челябинские пациенты пожаловались на закончившийся кислород

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Посещение паллиативного отделения ЦГБ№2. Екатеринбург, цгб2, хоспис цгб2, ивл, аппарат искусственной вентиляции легких, паллиативное отделение
Пациенты утверждают, что в больнице закончился кислород Фото:
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В ковидном госпитале Челябинска в Малой Сосновке 28 августа пациентам сообщили, что закончился кислород. Об этом URA.RU сообщила одна из пациенток.

«Я лежу в Сосновке с ковидом под кислородом. Сегодня днем нам сообщили, что кислород закончился. Закончился там, где он жизненно необходим», — рассказала пациентка.

По ее словам, кислород до сих пор не включили. В палате находится бабушка, которую только перевели из реанимации.

В пресс-службе минздрава области URA.RU сообщили, что госпиталь действует в рабочем режиме. В больнице уточнили, что было лишь небольшое снижение кислорода во время заправки. «На госпитальной базе вся медицинская помощь оказывается в полном объеме. Кислород подается во все отделения. Во время заправки кислорода было небольшое снижение в отделениях. В резерве находятся кислородные концентраторы. Их использование не потребовалось. В реанимации кислород подается в полном объеме», — сообщил URA.RU главный врач ОКБ №3 Михаил Вербитский.

Обновлено в 22:11. Как стало известно URA.RU, ситуация в госпитале стабилизировалась. Все пациенты, кому необходим кислород, получают его в полном объеме. Это агентству подтвердила и сама пациентка.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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