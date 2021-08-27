Челябинские пациенты пожаловались на закончившийся кислород

Пациенты утверждают, что в больнице закончился кислород Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ковидном госпитале Челябинска в Малой Сосновке 28 августа пациентам сообщили, что закончился кислород. Об этом URA.RU сообщила одна из пациенток.

«Я лежу в Сосновке с ковидом под кислородом. Сегодня днем нам сообщили, что кислород закончился. Закончился там, где он жизненно необходим», — рассказала пациентка.

По ее словам, кислород до сих пор не включили. В палате находится бабушка, которую только перевели из реанимации.

В пресс-службе минздрава области URA.RU сообщили, что госпиталь действует в рабочем режиме. В больнице уточнили, что было лишь небольшое снижение кислорода во время заправки. «На госпитальной базе вся медицинская помощь оказывается в полном объеме. Кислород подается во все отделения. Во время заправки кислорода было небольшое снижение в отделениях. В резерве находятся кислородные концентраторы. Их использование не потребовалось. В реанимации кислород подается в полном объеме», — сообщил URA.RU главный врач ОКБ №3 Михаил Вербитский.

Обновлено в 22:11. Как стало известно URA.RU, ситуация в госпитале стабилизировалась. Все пациенты, кому необходим кислород, получают его в полном объеме. Это агентству подтвердила и сама пациентка.