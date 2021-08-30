Текслер отчитал челябинский минздрав из-за жалоб в Еманжелинске

Алексей Текслер (слева) дал поручение Юрию Семенову (справа) разобраться с проблемами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время визита в Еманжелинск 31 августа без предупреждения заехал в городскую больницу. Жители города пожаловались главе региона, что не хватает узких специалистов для детей. Текслер тут же связался с министром здравоохранения региона Юрием Семеновым, сообщили URA.RU в пресс-службе губернатора.

«Перед началом учебного года детей надо принимать не час в день, а целый день. Даю поручение разобраться в ситуации руководителю областного минздрава Юрию Семенову», — пообещал жителям губернатор.

В саму больницу Текслер заехал, чтобы проверить, как выполняется его поручение по реконструкции входной группы. В мае октябре 2019 года губернатор, когда был в Еманжелинске, обратил внимание на центральный вход в лечебное учреждение. По словам Текслера в такую больницу стыдно заходить.

После замечаний входную группу привели в порядок. Текслер похвалил руководство больницы за установку пандуса для маломобильных посетителей. Внутри помещения также обновили.