30 августа 2021

Текслер отчитал челябинский минздрав из-за жалоб в Еманжелинске

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на строительстве второй очереди инфекционной больницы. Челябинск, текслер алексей, семенов юрий
Алексей Текслер (слева) дал поручение Юрию Семенову (справа) разобраться с проблемами Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время визита в Еманжелинск 31 августа без предупреждения заехал в городскую больницу. Жители города пожаловались главе региона, что не хватает узких специалистов для детей. Текслер тут же связался с министром здравоохранения региона Юрием Семеновым, сообщили URA.RU в пресс-службе губернатора.

«Перед началом учебного года детей надо принимать не час в день, а целый день. Даю поручение разобраться в ситуации руководителю областного минздрава Юрию Семенову», — пообещал жителям губернатор.

В саму больницу Текслер заехал, чтобы проверить, как выполняется его поручение по реконструкции входной группы. В мае октябре 2019 года губернатор, когда был в Еманжелинске, обратил внимание на центральный вход в лечебное учреждение. По словам Текслера в такую больницу стыдно заходить.

После замечаний входную группу привели в порядок. Текслер похвалил руководство больницы за установку пандуса для маломобильных посетителей. Внутри помещения также обновили.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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