В регионе в доставке почты задействовано около 400 машин (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский филиал АО «Почта России» выставил на торговую площадку Российского аукционного дома автомобили с большим сроком службы. Как рассказали URA.RU в пресс-службе почтового ведомства, с молотка должны уйти 27 автомобилей.

«Средний срок службы выставленных на продажу автомобилей составляет 10-15 лет. Линейку продаваемых автомобилей представляют грузопассажирские УАЗы, ВАЗ, ИЖ и Волга», — заявили в пресс-службе.

Если говорить о стоимости продаваемых автомобилей, то например, Волгу ГАЗ 31105 1993 года выпуска почтовая служба выставили на торги за 19 тыс. 800 рублей. Пробег Волги составил больше четырехсот тыс. километров. УАЗ Хантер 2006 года выпуска с пробегом более 600 тыс. километров выставили на аукцион за 63 тыс. 840 рублей. Самым дорогим из всех продаваемых автомобилей оказался УАЗ 2010 года выпуска, его аукционная цена составила 67 тыс. 320 рублей.

Как отмечают в ведомстве, в регионе в доставке почты задействовано около 400 машин. В этом году в управление федеральной почтовой связи области поступило 115 новых автомобилей марок: Lada Largus, КАМАЗ, Газон Next, ГАЗ Соболь, УАЗ (грузовые и грузопассажирские), Ford Transit.