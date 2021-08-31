Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал комика Алексея Квашонкина за шутку о России. Журналист назвал его «геббельсовским выкидышем», «звенящей мразью» и «состоявшимся штендаперфюрером».
«Это все геббельсовский выкидыши. Ничтожество, мерзавец, который чувствует себя прекрасным комиком. Алексей Квашонкин! И он дико доволен собой, наслаждается», — заявил Владимир Соловьев во время прямого эфира на своем youtube-канале «Соловьев Live».
Телеведущего возмутил отрывок из выступления комика, на котором он предложил белорусским зрителям заменить название «Россия» матерным словом. По мнению Соловьева, своей шуткой Квашонкин унизил «весь свой род» и «навлек вековой позор» на свою семью. Журналист считает, что комик встал на пути «Бессмертного полка» и повторил догматы «гитлеровской нацистской сволочи».
Представитель стендап-комика Елена сообщила, что Квашонкин знает о претензиях Соловьева, но комментировать их не намерен. Она уточнила, что шутка про Россию появилась два года назад, передает «Ридус».
Шутка Квашонкина задела не только Соловьева, но и создателей telegram-канала «Мужское государство». Они заявили, что подготовят обращение в Следственный комитет РФ, поскольку их, как граждан России, оскорбляют подобные высказывания.
Алексей Квашонкин часто выступал вместе с комиком из Белоруссии Идраком Мирзализаде в московском Stand-up Club №1. Ранее Таганский суд Москвы арестовал его на 10 суток за неудачную шутку про русских. Позднее МВД РФ признало пребывание Мирзализаде в России пожизненно нежелательным. В ведомстве отметили, что если комик не покинет страну самостоятельно, то его депортируют в Белоруссию. Известно, что Мирзализаде уехал из России.
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