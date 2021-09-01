Россия готовит встречу с Китаем, США и Пакистаном в Кабуле

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XI Пленарное заседание российско-китайского комитета дружбы, мира и развития. Москва, флаги россии и китая, стол переговоров, подписание соглашений, договор о дружбе и сотрудничестве
Страны проведут встречу после стабилизации обстановки в регионе Фото:
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Россия, Пакистан, США и Китай проведут встречу по Афганистану в Кабуле. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

«Россия, Китай, США и Пакистан готовят встречу по Афганистану в Кабуле », — сообщил РИА «Новости» замглавы российского МИД. По сообщению Моргулова, встречу проведут после того, как обстановка в регионе стабилизируется и возобновится работа аэропорта.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал о приоритетных целях страны. После вывода войск НАТО из Афганистана РФ нужно обеспечить безопасность союзных центральноазиатских республик, так как от этого зависит защита южных границ России.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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