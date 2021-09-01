Россия готовит встречу с Китаем, США и Пакистаном в Кабуле

Россия, Пакистан, США и Китай проведут встречу по Афганистану в Кабуле. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.
«Россия, Китай, США и Пакистан готовят встречу по Афганистану в Кабуле », — сообщил РИА «Новости» замглавы российского МИД. По сообщению Моргулова, встречу проведут после того, как обстановка в регионе стабилизируется и возобновится работа аэропорта.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал о приоритетных целях страны. После вывода войск НАТО из Афганистана РФ нужно обеспечить безопасность союзных центральноазиатских республик, так как от этого зависит защита южных границ России.
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