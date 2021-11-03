Студентам ХМАО продлили срок учебы на удаленке

Среди югорских студентов недостаточно тех, кто вакцинировался от COVID Фото: Александр Мамаев © URA.RU

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Вузы и колледжи в Югре будут учиться на удаленке еще неделю — до 14 ноября. Об этом сообщил замгубернатора ХМАО Всеволод Кольцов.

«Потребовалось усилить ограничительные меры, среди наиболее значимых — до 14 ноября текущего года студенты вузов и учреждений среднего профессионального образования переведены на дистанционное обучение», — рассказал Кольцов.

В качестве причины замгубернатора обозначает недостаточное количество вакцинированных жителей региона. По словам Кольцова, ХМАО демонстрирует стремительный рост количества привитых жителей, но «данные еще не позволяют говорить о формировании стойкого коллективного иммунитета». На 3 ноября в округе от COVID-19 привились почти 700 тысяч человек.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО продлили локдаун в регионе. Новым постановлением губернатор ХМАО Наталья Комарова запретила детям до 16 лет посещать торговые центры без взрослых, заселятся постояльцам в гостиницы без предоставления QR-кода или справки о перенесенной болезни.