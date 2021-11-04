04 ноября 2021
03 ноября 2021

Магнитогорский университет продлил дистант для студентов

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Лекция Алексея Текслера первокурсникам ЮУрГУ. Челябинск, аудитория, лекция, университет, вуз, маски, институт, студенты, коронавирус, ковид, первокурсники
Студенты останутся дома Фото:
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Нерабочие дни в России из-за пандемии коронавируса

Магнитогорский государственный технический университет (МГТУ, Челябинская область) продлит дистанционное обучение для студентов, введенное в нерабочие дни из-за роста заболеваний COVID-19. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе вуза. Исключение будет сделано для студентов первого курса заочного обучения.

«В соответствии с решением оперативного штаба Челябинской области и с целью недопущения дальнейшего распространения COVID-19, с 8 по 14 ноября образовательный процесс в МГТУ по всем уровням образования будет осуществляться с использованием дистанционных образовательных технологий. Студенты первого курса заочной формы обучения в период установочной сессии с 8 по 19 ноября будут обучаться в очной форме согласно расписанию», — пояснили в пресс-службе университета.

Нерабочие дни были введены в Челябинской области решением губернатора Алексея Текслера с 30 октября по 7 ноября. Вузы на этот период ушли на дистанционное обучение или на внеплановые каникулы. 3 ноября из-за роста заболеваний коронавирусом Текслер продлил нерабочие дни до 12 ноября.

Вузам было рекомендовано оставаться на дистанционном обучении. Такие меры приняли в Челябинском госуниверситете, а также в Южно-Уральском медуниверситете и медколледже.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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