Какие российские регионы не планируют продлевать локдаун. Список

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Магазины и фудкорты в период локдауна. Тюмень, покупатели, продуктовая корзина, покупатели с тележками, люди в масках, магазин, продуктовая тележка, супермаркет, люди в медицинских масках
В 6 российских регионах официально не будут продлевать нерабочие дни Фото:
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Нерабочие дни в России из-за пандемии коронавируса

За 2 дня до окончания утвержденных президентом России Владимиром Путиным нерабочих дней некоторые регионы РФ уже объявили, что не планируют продлевать локдаун. URA.RU приводит список регионов, которые вернутся к обычной жизни после 7 ноября.

  • Москва. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в связи со стабилизацией ситуации с COVID-19 в городе не будет продлен локдаун.
  • Московская область. Позже губернатор Московской области Андрей Воробьев последовал примеру Собянина;
  • Также не планируют продлевать нерабочие дни в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Александра Беглова;
  • Якутия. «С 8 ноября мы возвращаемся уже к открытию всех учреждений, в том числе тех, которые у нас были закрыты в эти дни, в первую очередь, торговля, бытовые услуги, спортивные залы, школы и детсады», — заявил глава региона Айсен Николаев;
  • Глава республики Крым Сергей Аксенов также заявил, что в регионе не будет продлен локдаун. При это он призвал граждан продолжать соблюдать необходимые меры предосторожности;.
  • Локдаун не будет продлен и в Алтайском крае. Соответствующее решение было принято на заседании регионального оперативного штаба по профилактике распространения COVID-19;
  • В Волгоградской области также не будут продлевать нерабочие дни. «Предприятия, организации и учреждения Волгоградской области приступают к своей плановой деятельности в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции», — сказал губернатор области Андрей Бочаров.

Ранее Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. В Совете Федерации выступили за продление локдауна, пишет «Национальная служба новостей». При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правительство не рассматривает этот вариант.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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