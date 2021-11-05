За 2 дня до окончания утвержденных президентом России Владимиром Путиным нерабочих дней некоторые регионы РФ уже объявили, что не планируют продлевать локдаун. URA.RU приводит список регионов, которые вернутся к обычной жизни после 7 ноября.
- Москва. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в связи со стабилизацией ситуации с COVID-19 в городе не будет продлен локдаун.
- Московская область. Позже губернатор Московской области Андрей Воробьев последовал примеру Собянина;
- Также не планируют продлевать нерабочие дни в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Александра Беглова;
- Якутия. «С 8 ноября мы возвращаемся уже к открытию всех учреждений, в том числе тех, которые у нас были закрыты в эти дни, в первую очередь, торговля, бытовые услуги, спортивные залы, школы и детсады», — заявил глава региона Айсен Николаев;
- Глава республики Крым Сергей Аксенов также заявил, что в регионе не будет продлен локдаун. При это он призвал граждан продолжать соблюдать необходимые меры предосторожности;.
- Локдаун не будет продлен и в Алтайском крае. Соответствующее решение было принято на заседании регионального оперативного штаба по профилактике распространения COVID-19;
- В Волгоградской области также не будут продлевать нерабочие дни. «Предприятия, организации и учреждения Волгоградской области приступают к своей плановой деятельности в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции», — сказал губернатор области Андрей Бочаров.
Ранее Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. В Совете Федерации выступили за продление локдауна, пишет «Национальная служба новостей». При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правительство не рассматривает этот вариант.
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