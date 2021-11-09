Игорь Алтушкин перенес заболевание, которое навсегда изменило наш мир Фото: Вадим Аметов @ URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Уральский промышленник и меценат — глава Русской медной компании (РМК) Игорь Алтушкин заболел коронавирусом. Об этом сообщили источники URA.RU в медицинской среде. Бизнесмен был госпитализирован на прошлой неделе. Информацию о болезни бизнесмена подтвердили в РМК, отметив, что все страшное уже позади.

«Игорь Алтушкин действительно переболел короновирусной инфекцией. Сейчас он уже выписан, здоров, восстанавливается. При этом и во время болезни он продолжал помогать регионам присутствия РМК в борьбе с COVID», — рассказали в пресс-службе РМК.

В компании напомнили, что еще в апреле 2020 года, во время первой волны коронавируса, Алтушкин начал оказывать активную помощь системе здравоохранения и людям, оказавшимся из-за пандемии в трудной ситуации. «Для медработников и населения были закуплены индивидуальные средства защиты и тесты на выявление COVID-19, в медучреждения переданы аппараты ИВЛ, автомобили скорой и неотложной помощи», — сообщили в РМК. Общая сумма вложений в борьбу с пандемией — почти 2 млрд рублей.

Из последних примеров такой помощи — закуп в ноябре 2021 года четырех новых аппаратов ИВЛ и 20 кислородных концентраторов для Еткульской районной больницы (Челябинская область), а также благоустройство территории детского хосписа в Екатеринбурге и оплата лечения в Германии для пятилетней Маши Бахтиной с редким онкозаболеванием. За вклад в борьбу с пандемией Владимир Путин наградил Игоря Алтушкина Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Бизнесмен занимает 26 место в рейтинге журнала Forbes «200 богатейших бизнесменов России 2021».