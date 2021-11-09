Серовчанка спряталась от полиции в кустах с картошкой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Сотрудники Серовского районного суда (Свердловская область) пояснили решение судьи Юлии Шкаленко, постановившей оштрафовать на 15 тысяч рублей местную жительницу за нарушение режима изоляции. Работники пояснили URA.RU, что подсудимая придумала историю с собакой, чтобы избежать наказания.

«Это жительница не частного, а двухэтажного многоквартирного дома на улице Павлика Морозова. Женщина 10 дней отсидела на изоляции, а потом вышла прогуляться, когда ее заметила соседка и сообщила в полицию. Когда участковый прибыл на место, гражданка пряталась от него в кустах с мешком картошки. Их дома перекликаются с частным сектором, и многие разводят небольшие огороды», — пояснили в суде.

Изначально женщина призналась участковому, что просто устала сидеть взаперти и решила немного прогуляться. Однако в суде стала давать другие показания. «Собака уже всплыла в судебном заседании, когда дама почувствовала, что дело пахнет штрафом, и не маленьким. Какая собака, откуда взялась? Что, пес сидел 10 дней голодом, а потом она вдруг решила его покормить? Не было там никакой собаки», — заявили в суде.

Ранее общественность возмутила новость о том, что суд Серова оштрафовал на 15 тысяч рублей женщину, которая, будучи больна коронавирусом, вышла покормить свою собаку. Женщину заметила соседка и позвонила в полицию. Депутат Госдумы и биатлонист Антон Шипулин осудил возвращение россиян к практике доносов, а известная журналистка Марина Ахмедова предложила наградить свердловчанку за донос «медалью за бдительность».