09 ноября 2021

Скандальный писатель высказался о доносе на свердловчанку с COVID. «Наградить медалью!»

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание в полпредстве по работе СМИ на протестных акциях. Екатеринбург, ахмедова марина
Марина Ахмедова осудила свердловчанку за донос Фото:

Скандально известная журналист журнала «Русский репортер» и писатель Марина Ахмедова осудила жительницу Серова, сообщившую в полицию о нарушении режима изоляции своей соседкой. Женщина, больная СOVID, вышла во двор частного дома покормить собаку, за что суд оштрафовал ее на 15 тысяч рублей. В своем Telegram-канале репортер высказалась о ситуации.

«Можно поблагодарить суд за очень разумные решения, поощряющие практику доносов, и за изобличение главных врагов страны — болеющих женщин с детьми, не желающих, чтобы их собаки умерли от голода. Жаль, что суд не вынес решение о награждении соседки Семеновой медалью — за бдительность. Полиция могла бы осуществить это мероприятие — приехать с оркестром, позвать жителей города и торжественно при всех наградить соседку за донос. Будет с кого брать пример подрастающему поколению», — написала Марина Ахмедова.

Ахмедова известна своими скандальными расследованиями в «Русском репортере». В Екатеринбурге журналист запомнилась тем, что именно ей дал первое интервью один из инициаторов строительства собора Святой Екатерины, глава РМК Игорь Алтушкин. До Ахмедовой ситуацию с жительницей Серова осудил и депутат Госдумы, известный биатлонист Антон Шипулин. Он поразился, что в России «снова стали писать доносы на соседей» и пообещал подключить прокуратуру.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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