Марина Ахмедова осудила свердловчанку за донос Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Скандально известная журналист журнала «Русский репортер» и писатель Марина Ахмедова осудила жительницу Серова, сообщившую в полицию о нарушении режима изоляции своей соседкой. Женщина, больная СOVID, вышла во двор частного дома покормить собаку, за что суд оштрафовал ее на 15 тысяч рублей. В своем Telegram-канале репортер высказалась о ситуации.

«Можно поблагодарить суд за очень разумные решения, поощряющие практику доносов, и за изобличение главных врагов страны — болеющих женщин с детьми, не желающих, чтобы их собаки умерли от голода. Жаль, что суд не вынес решение о награждении соседки Семеновой медалью — за бдительность. Полиция могла бы осуществить это мероприятие — приехать с оркестром, позвать жителей города и торжественно при всех наградить соседку за донос. Будет с кого брать пример подрастающему поколению», — написала Марина Ахмедова.

Ахмедова известна своими скандальными расследованиями в «Русском репортере». В Екатеринбурге журналист запомнилась тем, что именно ей дал первое интервью один из инициаторов строительства собора Святой Екатерины, глава РМК Игорь Алтушкин. До Ахмедовой ситуацию с жительницей Серова осудил и депутат Госдумы, известный биатлонист Антон Шипулин. Он поразился, что в России «снова стали писать доносы на соседей» и пообещал подключить прокуратуру.