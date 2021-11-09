Депутат Госдумы вступился за оштрафованную свердловчанку с COVID

Шипулин намерен обратиться в прокуратуру Фото: Анна Майорова © URA.RU

Биатлонист, депутат Госдумы Антон Шипулин заступился свердловчанку Светлану Семенову. Женщина, болея коронавирусом, вышла без маски во двор своего частного дома, чтобы покормить собаку, и была оштрафована за это на 15 тысяч рублей.

Как сообщали СМИ, на женщину нажаловалась соседка. «Если честно, глазам своим не поверил, когда прочитал новость. Когда у нас в стране снова стали писать доносы на соседей (а по-другому тут и не скажешь)? Почему ни полиция, ни суд не учли, что все произошло на территории частного дома? Какой-то абсурд на ровном месте», — написал Шипулин на своей странице в Instagram.

Депутат заявил, что намерен обратиться в прокуратуру и попросить проверить законность и адекватность вынесенного решения. «Соблюдать меры предосторожности и требования Роспотребнадзора, конечно, нужно. Маски в общественных носить тоже нужно. Но борьбу с нарушениями нельзя доводить до безумия», — подытожил Шипулин.