Эвакуация была произведена в кратчайший срок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Копейске, городе-спутнике Челябинска, вечером 10 ноября загорелось здание общежития. По сообщениям ГУ МЧС по региону, пожар удалось потушить к часу ночи.

«На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений горела кровля жилого четырехэтажного дома коридорного типа. В кратчайший срок произведена эвакуация: в общей сложности опасную зону покинули 103 человека, в том числе 22 ребенка», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

Пострадавших нет. В ведомстве добавили, что над устранением пожара работало 39 человек личного состава и 12 единиц техники. Было создано 3 боевых участка, работало 4 ствола и 4 звена газодымозащитной службы.

Причины возгорания пока не сообщаются. Сотрудники дознания проводят необходимые проверки.

Загорелась кровля здания общежития Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Сотрудникам МЧС удалось достаточно быстро локализовать пожар на площади 400 квадратных метров Фото: ГУ МЧС по Челябинской области