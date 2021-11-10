10 ноября 2021

В городе-спутнике Челябинска загорелось общежитие. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в промзоне на Троицком тракте. Челябинск, мчс, дым, пожар, чп, пожарные, чс
Эвакуация была произведена в кратчайший срок Фото:

В Копейске, городе-спутнике Челябинска, вечером 10 ноября загорелось здание общежития. По сообщениям ГУ МЧС по региону, пожар удалось потушить к часу ночи.

«На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений горела кровля жилого четырехэтажного дома коридорного типа. В кратчайший срок произведена эвакуация: в общей сложности опасную зону покинули 103 человека, в том числе 22 ребенка», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

Пострадавших нет. В ведомстве добавили, что над устранением пожара работало 39 человек личного состава и 12 единиц техники. Было создано 3 боевых участка, работало 4 ствола и 4 звена газодымозащитной службы.

Причины возгорания пока не сообщаются. Сотрудники дознания проводят необходимые проверки.

Загорелась кровля здания общежития
Фото:
Сотрудникам МЧС удалось достаточно быстро локализовать пожар на площади 400 квадратных метров
Фото:

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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