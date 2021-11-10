В Копейске, городе-спутнике Челябинска, вечером 10 ноября загорелось здание общежития. По сообщениям ГУ МЧС по региону, пожар удалось потушить к часу ночи.
«На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений горела кровля жилого четырехэтажного дома коридорного типа. В кратчайший срок произведена эвакуация: в общей сложности опасную зону покинули 103 человека, в том числе 22 ребенка», — сообщили URA.RU в пресс-службе.
Пострадавших нет. В ведомстве добавили, что над устранением пожара работало 39 человек личного состава и 12 единиц техники. Было создано 3 боевых участка, работало 4 ствола и 4 звена газодымозащитной службы.
Причины возгорания пока не сообщаются. Сотрудники дознания проводят необходимые проверки.
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