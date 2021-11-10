Жительница города не подтвердила свои слова фотографией чека о покупке булочки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В слойке, купленной в одном из хлебобулочных магазинов Екатеринбурга, нашли две древесные щепки. Об этом написала в социальных сетях пользователь Елена Пчелинцева.

«В хлебных киосках Орджоникидзевского района продают слойки с деревянными щепками. Будьте внимательны!» — сообщила женщина в группе «Уралмаш-Эльмаш» в социальной сети «ВКонтакте».

Некоторые пользователи усомнились в ее словах. Они обратили внимание, что к посту не приложено ни фото слойки, ни название магазина, где ее купили. Однако другие подписчики группы поверили женщине и вспомнили, что в некоторых хлебных магазинах продавцы позволяют себе курить, и хлеб впитывает запах.

URA.RU направило запрос в региональное отделение Роспотребнадзора. Ответа на момент публикации не поступало.

Ранее сообщалось, что свердловчанка нашла червей в пачке муки. Она обнаружила их, когда готовила блины.

Фото: «ВКонтакте»