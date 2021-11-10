10 ноября 2021

Екатеринбурженка пожаловалась на куски дерева в хлебе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Хлебокомбинат СМАК. Екатеринбург, к чаю, сдоба, еда, выпечка, сладкая булочка, хлебобулочная продукция
Жительница города не подтвердила свои слова фотографией чека о покупке булочки Фото:

В слойке, купленной в одном из хлебобулочных магазинов Екатеринбурга, нашли две древесные щепки. Об этом написала в социальных сетях пользователь Елена Пчелинцева.

«В хлебных киосках Орджоникидзевского района продают слойки с деревянными щепками. Будьте внимательны!» — сообщила женщина в группе «Уралмаш-Эльмаш» в социальной сети «ВКонтакте».

Некоторые пользователи усомнились в ее словах. Они обратили внимание, что к посту не приложено ни фото слойки, ни название магазина, где ее купили. Однако другие подписчики группы поверили женщине и вспомнили, что в некоторых хлебных магазинах продавцы позволяют себе курить, и хлеб впитывает запах.

URA.RU направило запрос в региональное отделение Роспотребнадзора. Ответа на момент публикации не поступало.

Ранее сообщалось, что свердловчанка нашла червей в пачке муки. Она обнаружила их, когда готовила блины.

Фото:

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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