11 ноября 2021

Челябинцев предупредили о проблемах из-за сильного снегопада. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Челябинск, автомобили, зима, город в снегу, снегопад, автотранспорт
Пробки в городе достигли семи баллов Фото:

В Челябинске 12 ноября начался снегопад, который продолжался до семи утра. Из-за сугробов движение автотранспорта замедлилось, передает корреспондент URA.RU. По данным сервиса «Яндекс-пробки», в городе дорожная ситуация оценивается в семь баллов. Читатели URA.RU также пишут, что движение затруднено.

«В Челябинске с 6 утра усилена работа дорожной техники. Сильный снегопад продлится почти 3 часа. Сейчас в городе ведется патрульная расчистка основных магистралей. Опасные участки обрабатываются противогололедными материалами», — сообщили URA.RU пресс-службе мэрии.

По прогнозу Челябгидрометцентра, в пятницу ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой снег. В горных районах осадки усилятся. На дороге образуется гололедица. Водителей просят быть аккуратнее на дороге.

Ранее аналитиками «Яндекс.Погоды» признали Челябинск самым снежным городом России. По данным исследования, ежегодно в городе выпадает 181 сантиметр снега.

Снегопад. Челябинск
Челябинские автомобилисты встали в пробках
Фото:

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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