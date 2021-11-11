Пробки в городе достигли семи баллов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске 12 ноября начался снегопад, который продолжался до семи утра. Из-за сугробов движение автотранспорта замедлилось, передает корреспондент URA.RU. По данным сервиса «Яндекс-пробки», в городе дорожная ситуация оценивается в семь баллов. Читатели URA.RU также пишут, что движение затруднено.

«В Челябинске с 6 утра усилена работа дорожной техники. Сильный снегопад продлится почти 3 часа. Сейчас в городе ведется патрульная расчистка основных магистралей. Опасные участки обрабатываются противогололедными материалами», — сообщили URA.RU пресс-службе мэрии.

По прогнозу Челябгидрометцентра, в пятницу ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой снег. В горных районах осадки усилятся. На дороге образуется гололедица. Водителей просят быть аккуратнее на дороге.

Ранее аналитиками «Яндекс.Погоды» признали Челябинск самым снежным городом России. По данным исследования, ежегодно в городе выпадает 181 сантиметр снега.

Челябинские автомобилисты встали в пробках Фото: Вадим Ахметов © URA.RU