В Пермском крае семью с медотводом отказались обслуживать в ТЦ

Зимняя обувь оказалась недоступна пермякам с медотводом от вакцинации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жители Пермского края, которым по медицинским показаниям запрещено вакцинироваться от коронавируса, не имеют права посещать торговые центры. Так, например, не смогли купить зимнюю обувь супруги из Березников, рассказал URA.RU Алексей Черепов.

«С женой поехали покупать ей зимнюю обувь. Хотели зайти в „Монро“, нам отказали. У меня есть QR-код, а у жены медотвод. Нам сказали, что с медотводом не могут нас впустить в отдел. Показывали указ губернатора, который распечатан с инета, без печати. Следовательно, если по медицинским показаниям, человек не может сделать прививку, то и ходить ему хоть в сандалиях зимой! Обувь — это предмет первой необходимости, учитывая, что на улице холод», — говорит он.

Указ губернатора о допуске в торговые центры людей только с иммунитетом к коронавирусу действует в Прикамье с 25 октября. Владельцам справок о медицинском отводе посещать ТРЦ и любые массовые мероприятия нельзя. Отрицательный ПЦР-тест также не может стать пропуском.