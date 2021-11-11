11 ноября 2021
10 ноября 2021

В Пермском крае семью с медотводом отказались обслуживать в ТЦ

© Служба новостей «URA.RU»
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Пункт вакцинации в торговом центре. Курган , верхняя одежда, магазин, обувь, торговый отдел
Зимняя обувь оказалась недоступна пермякам с медотводом от вакцинации Фото:
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Коронавирус COVID-19

Жители Пермского края, которым по медицинским показаниям запрещено вакцинироваться от коронавируса, не имеют права посещать торговые центры. Так, например, не смогли купить зимнюю обувь супруги из Березников, рассказал URA.RU Алексей Черепов.

«С женой поехали покупать ей зимнюю обувь. Хотели зайти в „Монро“, нам отказали. У меня есть QR-код, а у жены медотвод. Нам сказали, что с медотводом не могут нас впустить в отдел. Показывали указ губернатора, который распечатан с инета, без печати. Следовательно, если по медицинским показаниям, человек не может сделать прививку, то и ходить ему хоть в сандалиях зимой! Обувь — это предмет первой необходимости, учитывая, что на улице холод», — говорит он.

Указ губернатора о допуске в торговые центры людей только с иммунитетом к коронавирусу действует в Прикамье с 25 октября. Владельцам справок о медицинском отводе посещать ТРЦ и любые массовые мероприятия нельзя. Отрицательный ПЦР-тест также не может стать пропуском.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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