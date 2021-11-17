Новый зам Куйвашева выехал в Москву вслед за шефом

Олег Чемезов направился в Москву с рабочим визитом Фото: Николай Бастриков © URA.RU

И. о. свердловского вице-губернатора Олег Чемезов улетел в Москву, куда днем ранее также направился глава области Евгений Куйвашев. По данным источника URA.RU во власти, Чемезов приглашен на организованный Кремлем семинар для кураторов политики в регионах. Сам чиновник назвал иную причину отъезда.

«Чемезов уехал в Москву на учебу политических вице-губернаторов. Вернется только через несколько дней», — заявил собеседник, близкий к резиденции главы региона. Чемезов в разговоре с URA.RU подтвердил, что находится в Москве, но по другому поводу. По словам и. о. вице-губернатора, он участвует в мероприятиях инновационного центра «Сколково».

За день до этого, 17 ноября, в столицу вылетел и губернатор Куйвашев. Предполагается, что он примет участие в другом семинаре: для глав российских регионов организована учеба по строительству и ЖКХ. Источники URA.RU ожидают, что на совещании будет присутствовать вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Помимо Куйвашева, на обучение отправились и другие уральские губернаторы.

Олег Чемезов с 6 октября работает в статусе исполняющего обязанности вице-губернатора по политике. Ожидалось, что его утвердят в должности к 15 октября (перед уходом Куйвашева в месячный отпуск), но этого не случилось. Позднее выяснилось, что назначение затягивается из-за долгого согласования Чемезова с силовиками.