Очевидец раскрыл подробности погони за наркокурьером по МКАД

Под Подольском сотрудники ГИБДД задержали наркокурьера. В ходе погони за нарушителем на МКАД загорелась машина. Об этом рассказал очевидец происшествия.
«Я стоял в пробке на МКАДе на 29-м километре, услышал хлопки сзади машины. Сначала не понял, что происходит, потом услышал еще несколько. Обратил внимание, что бегут оперативники и ДПС и догоняют машину BMW X5. Та вырывается из средних рядов и сразу в левый ряд. Водитель на большой скорости проносится, задевает несколько машин, оперативники начинают стрелять, понимают, что уже бесполезно. Одна из машин загорелась», — передает слова очевидца «Пятый канал».
По словам мужчины, после этого люди хотели помочь тому, кто оказался в загоревшемся авто. «У Подольска заметил окруженную правоохранителями BMW, водитель лежал лицом в пол», — подытожил он.
Как ранее писало URA.RU, в Тюмени поздно вечером 23 ноября водитель BMW сбил насмерть двух дорожных рабочих. Это произошло на объездной дороге в районе Федюнинского, 54. Пострадавшие скончались на месте. В ГИБДД уточнили, что водитель 1987 года рождения был пьян, проверка показала 1,38 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. За рулем иномарки находился заместитель начальника следственного отдела Следственного управления по Тюменской области.
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