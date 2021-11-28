Политолог: властям РФ выгодна опасность войны с Украиной

Опасность войны с Украиной выгодна для России, так как правительство может использовать угрозу вооруженного конфликта в своих целях. Об этом заявил политолог, историк и журналист Георгий Бовт.
«Угроза нападения на нас сильно преувеличена. И более того, она используется в политических целях, чтобы поддерживать какие-то порядки, которые удобны нам», — выразил свое мнение Бовт в эфире радио «Комсомольская правда». Журналист отметил, что надуманная угроза войны висит над нашей страной с 1918 года, однако когда-то она была реальной, как 1941 году.
По словам политолога, в России выделяется слишком много денег на военный бюджет и недостаточно средств на другие сферы, такие как здравоохранение, образование, наука и экономика. На медицину, к примеру, в долях к ВВП у нас расходуется меньше, чем в бедных восточноевропейских странах, заявил Бовт. Журналист считает, что расходы на оборону и нацбезопасность необходимо сместить с первого места на третье.
Ранее профессор истории Католического университета Америки Майкл Киммидж и директор программы исследований России в Центре военно-морского анализа США Майкл Кофман заявили, что война России и Украины неизбежна. Причина состоит в том, что РФ не видит перспектив для дипломатического решения конфликта на Донбассе.
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