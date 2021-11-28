В ХМАО почетный житель три года живет в условиях коммунального ЧП

По словам общественников, аварии на теплотрассе продолжаются в течение трех лет (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница села Леуши (Кондинский район ХМАО) Надежда Набатова, которая является заслуженным педагогом и почетным жителем села, в течение трех лет страдает от регулярных аварий теплотрассы и потопов в доме. Об этом рассказали в пресс-службе ОНФ по ХМАО.

«В свое время это было современное, благоустроенное жилье с отоплением и холодной водопроводной водой. Но за 35 лет трубы износились, местами попросту сгнили. Вот уже три года возле дома заслуженного педагога и почетного жителя села — ямы и канавы. Причина — перманентные аварии на теплотрассе, которая идет к дому», — рассказали в пресс-службе со ссылкой на слова дочери пострадавшей женщины.

В пресс-службе добавили, что аварии и прорывы труб случаются практически каждые полгода, а траншею после ремонтных работ не закапывают. «В квартире постоянная сырость, от аварии до аварии дом не успевает просыхать», — сказали в пресс-службе ОНФ. Общественники обратились с заявлением в прокуратуру и администрацию Кондинского района.

Исполнительный директор СК «Лидер» Сергей Романов в разговоре с корреспондентом агентства заверил, что информация, указанная в обращении ОНФ, не соответствует действительности. «Информация недостоверная. Там случилось ДТП. Жительница вызывала ассенизаторскую машину, которая и разворотила всю теплотрассу, а мы устраняли аварию. Дело в том, что теплотрасса никогда не находилась под землей, она верховая. Машина сбила короб и повредила теплотрассу», — сказал Романов. По словам Романова, информация о регулярных авариях также недостоверна. Глава Кондинского района Андрей Мухин рассказал, что уже завтра служба приступит к ремонтным работам и в течение дня устранит последствие аварии.