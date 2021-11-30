Челябинские ревизоры назвали аутсайдеров жилищной политики

Губернатор поставил задачу увеличить темпы строительства жилья в регионе (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Контрольно-счетная палата (КСП) Челябинской области назвала лидеров и аутсайдеров в сфере жилищной политики. Речь идет об обеспеченности жителей области жильем в перерасчете на квадратные метры. Об этом URA.RU сообщили в КСП региона.

«На конец 2020 года общая площадь жилых помещений на одного жителя Челябинской области составила 27,5 кв. м. Самые низкие цифры по этим показателям выявлены в Копейске, (25,1 кв. м.), в Чебаркуле (24,7 кв. м.) и Локомотивном (14 кв.м). Среди муниципальных районов аутсайдерами стали Увельский район (23,4 кв. м.), Аргаяшский район (24,1 кв. м.) и Еткульский район (23,0 кв. м.)», — сообщили в КСП.

Тройку лидеров по количеству квадратных метров в расчете на одного жителя возглавили Карабаш (33,9 кв. м.), Южноуральск (30,8 кв. м.) и Верхнеуфалейск (29,1 кв. м.). Среди муниципальных районов самые хорошие показатели по количеству квадратных метров у Сосновского района (47,7 кв. м.), Катав-Ивановского района (35,8 кв. м.) и Каслинского района (32,6 кв. м.).

В контрольном ведомстве отмечают, что площадь жилья в перерасчете на одного жителя области за восемь лет увеличилась на 16%.Губернатор Алексей Текслер определил на ближайшие годы первоочередные задачи в строительной отрасли. Одна из них — введение в 2021 году 1 млн 670 тыс. кв. метров жилья.