01 декабря 2021

Банк попал под суд за блокировку личного счета челябинца

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Деньги, зарплата, наличные. Челябинск, банковская карта, зарплата, деньги, наличные, купюры
Мужчину лишили возможности пользоваться своими деньгами (фото из архива) Фото:

В Миассе (Челябинская область) городской суд признал вину банка в бездействии и незаконной блокировке счета должника. Об этом URA.RU сообщили в УФССП России по региону.

«У жителя Миасса образовался долг в размере 200 тысяч рублей. Судебный пристав наложил арест на счет должника в банке, на который начислялась зарплата. Банк должен был произвести расчет суммы, на которую может быть обращено взыскание, это не более 50 процентов от зарплаты», — заявили в пресс-службе ведомства.

В результате действий кредитной организации мужчина не мог пользоваться ни счетом, ни денежными средствами. А по закону, оставшиеся после списания денежные средства должны были находиться в полном распоряжении должника.

Банк пытался обжаловать решение городского суда в Челябинском областном суде, однако апелляционная инстанция согласилась с позицией коллег из Миасса. Решение суда первой инстанции о бездействии банка и незаконной блокировке счета осталось в силе.

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В Миассе (Челябинская область) городской суд признал вину банка в бездействии и незаконной блокировке счета должника. Об этом URA.RU сообщили в УФССП России по региону. «У жителя Миасса образовался долг в размере 200 тысяч рублей. Судебный пристав наложил арест на счет должника в банке, на который начислялась зарплата. Банк должен был произвести расчет суммы, на которую может быть обращено взыскание, это не более 50 процентов от зарплаты», — заявили в пресс-службе ведомства. В результате действий кредитной организации мужчина не мог пользоваться ни счетом, ни денежными средствами. А по закону, оставшиеся после списания денежные средства должны были находиться в полном распоряжении должника. Банк пытался обжаловать решение городского суда в Челябинском областном суде, однако апелляционная инстанция согласилась с позицией коллег из Миасса. Решение суда первой инстанции о бездействии банка и незаконной блокировке счета осталось в силе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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