Банк попал под суд за блокировку личного счета челябинца

02 декабря 2021 в 13:04 Размер текста - 17 +

Мужчину лишили возможности пользоваться своими деньгами (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Миассе (Челябинская область) городской суд признал вину банка в бездействии и незаконной блокировке счета должника. Об этом URA.RU сообщили в УФССП России по региону. «У жителя Миасса образовался долг в размере 200 тысяч рублей. Судебный пристав наложил арест на счет должника в банке, на который начислялась зарплата. Банк должен был произвести расчет суммы, на которую может быть обращено взыскание, это не более 50 процентов от зарплаты», — заявили в пресс-службе ведомства. В результате действий кредитной организации мужчина не мог пользоваться ни счетом, ни денежными средствами. А по закону, оставшиеся после списания денежные средства должны были находиться в полном распоряжении должника. Банк пытался обжаловать решение городского суда в Челябинском областном суде, однако апелляционная инстанция согласилась с позицией коллег из Миасса. Решение суда первой инстанции о бездействии банка и незаконной блокировке счета осталось в силе. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Челябинск » и в viber-канале « Челябинск », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Миассе (Челябинская область) городской суд признал вину банка в бездействии и незаконной блокировке счета должника. Об этом URA.RU сообщили в УФССП России по региону. «У жителя Миасса образовался долг в размере 200 тысяч рублей. Судебный пристав наложил арест на счет должника в банке, на который начислялась зарплата. Банк должен был произвести расчет суммы, на которую может быть обращено взыскание, это не более 50 процентов от зарплаты», — заявили в пресс-службе ведомства. В результате действий кредитной организации мужчина не мог пользоваться ни счетом, ни денежными средствами. А по закону, оставшиеся после списания денежные средства должны были находиться в полном распоряжении должника. Банк пытался обжаловать решение городского суда в Челябинском областном суде, однако апелляционная инстанция согласилась с позицией коллег из Миасса. Решение суда первой инстанции о бездействии банка и незаконной блокировке счета осталось в силе.