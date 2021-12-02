В российском регионе сняли часть COVID-ограничений

03 декабря 2021 в 06:46 Размер текста - 17 +

Согласно постановлению, для снятия ограничений должно привиться 80% населения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 На Камчатке отменили ряд коронавирусных ограничений, изменения касаются районов с 80% привитого населения. Губернатор региона Владимир Солодов подписал соответствующее постановление. «В муниципальных образованиях в Камчатском крае, обеспечивших достижение уровня коллективного иммунитета не менее 100% от взрослого населения <…>, подлежащего вакцинации <…>, разрешается проведение культурных, спортивных и физкультурных мероприятий в закрытом помещении», — сообщается в постановлении. 100% граждан, которые должны пройти вакцинацию — это 80% от общего числа населения, пояснили в пресс-службе правительства Камчатского края «Интерфаксу». Отмечается, что заполняемость помещений при проведении мероприятий не должна превышать 70%. Ранее в Нижегородской области отменили обязательную систему QR-кодов в общественных местах. Согласно решению региональных властей, владельцы заведений смогут сами принимать решение, оставлять пропускную систему или нет. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

На Камчатке отменили ряд коронавирусных ограничений, изменения касаются районов с 80% привитого населения. Губернатор региона Владимир Солодов подписал соответствующее постановление. «В муниципальных образованиях в Камчатском крае, обеспечивших достижение уровня коллективного иммунитета не менее 100% от взрослого населения <…>, подлежащего вакцинации <…>, разрешается проведение культурных, спортивных и физкультурных мероприятий в закрытом помещении», — сообщается в постановлении. 100% граждан, которые должны пройти вакцинацию — это 80% от общего числа населения, пояснили в пресс-службе правительства Камчатского края «Интерфаксу». Отмечается, что заполняемость помещений при проведении мероприятий не должна превышать 70%. Ранее в Нижегородской области отменили обязательную систему QR-кодов в общественных местах. Согласно решению региональных властей, владельцы заведений смогут сами принимать решение, оставлять пропускную систему или нет.