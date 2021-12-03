Бывший зять Ельцина: после Путина придет президент из Сибири

03 декабря 2021 в 10:00 Размер текста - 17 +

Следующий президент России может быть родом из Сибири, считает Алексей Дьяченко Фото: Владимир Андреев © URA.RU После ухода президента России Владимира Путина, новая президентская бригада скорее всего придет из Сибири и Дальнего Востока. Об этом заявил бывший зять первого президента России Бориса Ельцина Алексей Дьяченко в своей книге «От Ельцина до Путина. И обратно». «Поскольку чаще всего бригады в России имеют земляческую основу, можно предположить, что новая бригада придет не из Свердловска и Питера, не из Украины и Кавказа. Поскольку из этих мест за последние 100 лет правители уже были. Сейчас, наверное, очередь Сибири и Дальнего Востока. Или в первый раз — москвича», — передает «Эхо Москвы» текст книги Дьяченко. Ранее политтехнолог Станислав Белковский заявил, что партии выдвинут новых кандидатов на ближайшие президентские выборы. По мнению Белковского, коммунисты могут выдвинуть на пост главы государства первого заместителя ЦК Юрия Афонина. ЛДПР может выдвинуть руководителя НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александра Гинцбурга. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

После ухода президента России Владимира Путина, новая президентская бригада скорее всего придет из Сибири и Дальнего Востока. Об этом заявил бывший зять первого президента России Бориса Ельцина Алексей Дьяченко в своей книге «От Ельцина до Путина. И обратно». «Поскольку чаще всего бригады в России имеют земляческую основу, можно предположить, что новая бригада придет не из Свердловска и Питера, не из Украины и Кавказа. Поскольку из этих мест за последние 100 лет правители уже были. Сейчас, наверное, очередь Сибири и Дальнего Востока. Или в первый раз — москвича», — передает «Эхо Москвы» текст книги Дьяченко. Ранее политтехнолог Станислав Белковский заявил, что партии выдвинут новых кандидатов на ближайшие президентские выборы. По мнению Белковского, коммунисты могут выдвинуть на пост главы государства первого заместителя ЦК Юрия Афонина. ЛДПР может выдвинуть руководителя НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александра Гинцбурга.