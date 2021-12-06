В Челябинске пенсионеров избавили от приготовления еды на кострах

Из-за отсутствия газа жители собирались готовить пищу на огне (фото из архива) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Жителям домов на Копейском шоссе вернули в квартиры газ после вмешательства общественников. Большинство жильцов этих домов являются пенсионерами, и, отчаявшись, пожилые люди собирались готовить пищу на кострах. Об этом URA.RU сообщили активисты регионального отделения ОНФ в Челябинской области.

«В зимний период пенсионеры домов по Копейскому шоссе в Челябинске остались без голубого топлива. Пожилые люди собирались готовить еду на кострах. После вмешательства ОНФ в квартиры жителей вернули газ», — заявили активисты.

Ранее пенсионеры пожаловались общественникам на дикие условия проживания в многоквартирных домах. Управляющая компания отказалась обслуживать убыточные здания, и на жильцов обрушились все коммунальные проблемы. Последней каплей стало отключение газа. Его отрезали, когда газовая компания сносила соседний барак, но так и не подключила обратно.

«Буквально на следующий день после визита ОНФ приехали рабочие с техникой, с самосвалом. Работали даже ночью и на следующий день. Мы столько звонили и писали, а тут одна проверка — и все решилось», — поблагодарила жительница дома Нина Ширшова.

Общественники заявили, что рассчитывают, что на этом испытания для пенсионеров закончились. Недопустимо оставлять людей зимой без отопления и газа, лишая их нормального питания и горячей воды в доме.