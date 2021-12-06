За спортклуб просят более 25 млн рублей (фото из архива) Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске выставили на продажу спортивный клуб «Доблесть», в котором дети занимаются кикбоксингом. Собственник здания сообщил URA.RU, что продает спортклуб в связи с переездом из России в другую страну.

«Переезжаю в другую страну на постоянное место жительства и продаю готовый бизнес- детский спортклуб „Доблесть“ в Челябинске за 25 млн 800 рублей. Объявление уже выставил на сайте Avito. В стоимость входит земельный участок 400 кв.м в центре Челябинска (ул. Дальневосточная,22 /первая линия ул. Косарева). И четырехэтажное здание площадью 330 квадратных метров, построенное в 2015 году», — заявил URA.RU владелец бизнеса.

По словам продавца, ему бы хотелось, чтобы новый собственник сохранил спортивную школу, а дети продолжили бы заниматься кикбоксингом и участвовать в соревнованиях. Но это не обязательное условия будущей сделки.

Клуб работает с 18-21 часа, 6 дней в неделю. По заверениям собственника, выручка спортклуба за 3 часа работы в сутки составляет 700р/кв.м в месяц. Занятия проводятся для детей в возрасте от 4 до 4 лет.

Собственник также отметил, что в клубе для кикбоксеров не ведутся продажи и залы в свободное время не сдаются в аренду. Во всем здании имеются теплые полы, вентиляция с подогревом поступающего воздуха и кондиционеры.

Площадь клуба «Доблесть» составляет 330 квадратных метров Фото: скрин с сайта Avito