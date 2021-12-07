Санитарки засудили челябинскую туберкулезную больницу

Суд признал перевод женщин на должность уборщиц незаконным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Санитарки областной туберкулезной больницы в Копейске (Челябинская область) Медведева Раиса и Нутфуллина Оксана в областном суде отстояли свои права на получение льгот. Суд признал, что руководство ОТБ №1 Копейска перевело женщин на должность уборщиц и лишило всех льгот незаконно.

«Мы добились того, к чему шли. Мы действительно считаем, что это незаконно, не правомерно. Выполняли все обязанности на том же уровне, и вдруг снизили в должности», — рассказали санитарки в интервью 31 каналу.

Санитарки добавили, что руководство больницы не согласилось с решением суда. Несмотря на то, что каждой санитарке больница обязана выплатить 10 тысяч рублей в качестве моральной компенсации и восстановить в должности, женщины боятся выходить на работу. По словам женщин, после скандала руководство больницы следит за каждым их шагом, в больничных кабинетах везде расставили камеры, заставляют писать объяснительные за уход с работы на пять минут раньше положенного.

В больнице URA.RU сообщили, что еще в 2018 году санитарки собственноручно написали заявление о переводе их на другую должность — это было сделано, чтобы не попасть под сокращение. Но в итоге, из-за перевода, они потеряли тот самый вредный стаж, за который идут доплаты. Руководство больницы будет оспаривать решение суда.

Ранее санитарки «красной зоны» в ГКБ №9 Челябинска потребовали в качестве компенсации за незаконное увольнение полмиллиона рублей. Суд удовлетворил иск санитарок. Больница обжаловала решение в областном суде.