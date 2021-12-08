В Троицке 10-летний мальчик-инвалид упал с третьего этажа

Ночью ребенок нашел ручку от окна, открыл его, и выпал Фото: Илья Московец © URA.RU

В Троицке 10-летний мальчик выпал из окна третьего этажа. Как сообщил источник в силовых структурах URA.RU, ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии. В мэрии Троицка подтвердили эту информацию, но от подробных комментариев воздержались.

«Мать 1990 года рождения, не работает, ухаживает за ребенком, который находится на инвалидности, отец работает. По словам родителей, ручки с окон были сняты, пока они спали, ребенок нашел ручку и открыл окно. Квартира находится на 3 этаже. Мальчика нашли под окнами и доставили в больницу», — сообщил источник

Инсайдер также рассказал, что ребенок находится на домашнем обучении. Деньги на это выделяются. Мать утверждает, что ребенок не получает обучения, так как для него нет нужных специалистов.

URA.RU связалось со следственным управлением СКР по Челябинской области. Там ситуацию не комментируют.

«Семья состоит на учете как находящаяся в трудной жизненной ситуации. Мы подключились к проверке», — сообщили URA.RU в мэрии Троицка.