Появилось видео, как «Газель» протаранила автобус с пассажирами в Екатеринбурге

Появились кадры аварии в Екатеринбурге на улице Челюскинцев, в результате которой «Газель» влетела в междугородний автобус и перевернулась. Видео делится неофициальный Telegram-канал мэрии.
Судя по кадрам, водитель грузовой машины не выдержал дистанцию с автобусом и врезался ему в зад. От удара «Газель» опрокинулась на бок, а водителя зажало внутри кабины.
Авария произошла днем 19 августа напротив здания Управления Свердловской железной дороги, движение там перекрыли, что привело к огромной пробке на Макаровском мосту. Пострадавшего водителя госпитализировали.
