В Серове (Свердловская область) выставили на продажу Land Rover Defender, первым владельцем которого был актер, звезда фильма «Брат» Сергей Бодров. Объявление о продаже внедорожника 2000 года выпуска появилось на сайте Avito.
«Первый владелец — Сергей Бодров (актер фильмов „Брат“, „Брат 2“)! Состояние кузова на четыре, есть вмятинки. Состояние ходовой отличное», — следует из описания. Имя легендарного актера первым числится в ПТС, что подтверждается записью в разделе «Основные сведения» на сайте.
По словам нынешнего владельца, у автомобиля сохранились все функции, в том числе оригинальные штампы. Отмечается, что машину своевременно обслуживали, кузов в родном окрасе, а в салоне не курили. За 25-летнюю иномарку хотят 1180000 рублей.
Ранее в Екатеринбурге выставили на продажу люксовый ретро-автомобиль Packard Custom Eight 1949 года. Его оценили в пять миллионов рублей.
