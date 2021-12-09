Челябинца подозревают в убийстве педофила в СИЗО

По предварительным данным, бомжа-педофила убил сокамерник-рецидивист Фото: Илья Московец © URA.RU

В камере следственного изолятора №1 Челябинска скончался арестованный, обвиняемый в насильственных действиях по отношению к семилетней девочке. По предварительным данным, педофила убил сокамерник, сообщили URA.RU источники в правоохранительных органах.

«Тело со следами удушения нашли в камере. Погибший находился под следствием по ч.4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 12-летнего возраста»). По предварительным данным, виновником смерти арестованного стал рецидивист, находившийся с ним в одной камере», — рассказал URA.RU инсайдер.

«Расследуется уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). Есть подозреваемый, выясняются обстоятельства случившегося», — сообщили URA.RU в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Обвиняемый в педофилии был задержан в апреле на улице Винницкой в Челябинске. Ребенка отбила у нападавшего мать девочки, а удерживали до приезда полиции прохожие.

Ранее в этом же СИЗО было найдено тело мужчины, обвиняемого в убийстве семимесячного сына. По предварительным данным, причиной смерти стал суицид.