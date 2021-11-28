В СИЗО нашли тело челябинца, убившего семимесячного сына

Возможной причиной смерти мужчины в СИЗО назвали суицид Фото: Анна Майорова © URA.RU

В СИЗО №1 Челябинска найдено тело мужчины, осужденного за избиение до смерти своего семимесячного сына и утопившего тело младенца в реке. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. В пресс-службе ГУ ФСИН по региону факт смерти заключенного подтвердили, не указывая статьи УК РФ погибшего.

«27 ноября в СИЗО №1 Челябинского было найдено тело подследственного без признаков жизни. По предварительным данным, причиной смерти стал суицид», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Источник в силовых структурах пояснил URA.RU, что речь идет именно о том мужчине, что был осужден вместе с гражданской супругой за смерть сыны. В пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области на звонок URA.RU не ответили.

По версии следствия, мужчина и его сожительница в октябре 2020 года забили до смерти своего семимесячного сына, которых раздражал их своим плачем. В тот момент оба находились в состоянии наркотического и алкогольного опьянения. Через два дня оба пришли в себя, испугались и утопили тело малыша в реке Миасс. Женщина заявила в полицию о краже ребенка, сообщив о том, что сына, якобы вырвал у нее из рук.

В ходе допроса она путалась в показаниях и, наконец, призналась в том, как они с сожителем убили ребенка. Женщина показала место, где утопили сына и из реки достали тело малыша. Оба были взяты под стражу. 25 ноября Калининский районный суд приговорил женщину к 9 года общего режима, а ее сожителя — 9 года 11 месяцам строгого режима.