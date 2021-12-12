Бастрыкин занялся делом об убийстве хабаровского пенсионера. Старика замучили до смерти

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Строительство ледового городка на площади Ленина. Курган, полиция, наряд полиции
Полицейские арестовали двух школьниц, убивших 60-летнего мужчину Фото:

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела о гибели пенсионера в Хабаровском крае. Две школьницы ограбили 60-летнего мужчину и забили его до смерти.

«Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области Евгению Долгалеву доложить о ходе расследования уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью пожилому мужчине, повлекшего его смерть. Уголовное дело возбуждено по ч.4 ст. 111 УК РФ», — сообщается на официальном сайте Следственного комитета.

Ранее две школьницы ограбили и убили 60-летнего пенсионера. Они также угрожали убийством приехавшим на место происшествия полицейским. Позже двух девушек 14 и 16 лет арестовали.

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела о гибели пенсионера в Хабаровском крае. Две школьницы ограбили 60-летнего мужчину и забили его до смерти. «Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области Евгению Долгалеву доложить о ходе расследования уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью пожилому мужчине, повлекшего его смерть. Уголовное дело возбуждено по ч.4 ст. 111 УК РФ», — сообщается на официальном сайте Следственного комитета. Ранее две школьницы ограбили и убили 60-летнего пенсионера. Они также угрожали убийством приехавшим на место происшествия полицейским. Позже двух девушек 14 и 16 лет арестовали.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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