Хабаровские школьницы до смерти замучили и ограбили пенсионера

12 декабря 2021 в 15:27 Размер текста - 17 +

Школьницы угрожали приехавшим на место происшествия полицейским Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Хабаровском крае две школьницы ограбили и убили 60-летнего пенсионера. Школьницы также угрожали убийством приехавшим на место происшествия полицейским. «Подруги 14 и 13 лет около 12 часов ночи выбили дверь в квартиру и вломились к пенсионеру. Преступницы отняли у мужчины около 10 тысяч рублей. После этого школьницы разнесли квартиру и избили пожилого мужчину до смерти. Они положили дверь на тело, а затем начали прыгать на ней. Школьницы избивали пожилого соседа около трех часов», — сообщает РЕН ТВ. На шум пришла соседка, которая и вызвала полицию. Когда полицейские приехали на место происшествия, школьницы начали угрожать им и заявили, что пустят в квартиру газ. Отмечается, что к моменту приезда полицейских пожилой мужчина был еще жив. Однако из-за многочисленных гематом и повреждения внутренних органов он скончался в больнице. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Хабаровском крае две школьницы ограбили и убили 60-летнего пенсионера. Школьницы также угрожали убийством приехавшим на место происшествия полицейским. «Подруги 14 и 13 лет около 12 часов ночи выбили дверь в квартиру и вломились к пенсионеру. Преступницы отняли у мужчины около 10 тысяч рублей. После этого школьницы разнесли квартиру и избили пожилого мужчину до смерти. Они положили дверь на тело, а затем начали прыгать на ней. Школьницы избивали пожилого соседа около трех часов», — сообщает РЕН ТВ. На шум пришла соседка, которая и вызвала полицию. Когда полицейские приехали на место происшествия, школьницы начали угрожать им и заявили, что пустят в квартиру газ. Отмечается, что к моменту приезда полицейских пожилой мужчина был еще жив. Однако из-за многочисленных гематом и повреждения внутренних органов он скончался в больнице.