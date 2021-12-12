Хабаровских школьниц, издевавшихся над стариком, арестовали

Против девушек 14 и 16 лет возбуждено уголовное дело Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Хабаровском крае полицейские арестовали двух школьниц, которые ранее ограбили и забили до смерти 60-летнего пенсионера. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

«Против девушек 14 и 16 лет возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. По ходатайству следователя суд избрал в отношении них меру пресечения в виде заключения под стражу», — передает РЕН ТВ заявление Следственного комитета.

Ранее стало известно, что две школьницы вломились в квартиру пожилого мужчины и избили его до смерти. Когда полицейские приехали на место происшествия, школьницы начали угрожать им и заявили, что пустят в квартиру газ. Избитый мужчина скончался по дороге в больницу.