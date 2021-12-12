Хабаровских школьниц, издевавшихся над стариком, арестовали

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Наручники, арест, заключение, наручники
Против девушек 14 и 16 лет возбуждено уголовное дело Фото:

В Хабаровском крае полицейские арестовали двух школьниц, которые ранее ограбили и забили до смерти 60-летнего пенсионера. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

«Против девушек 14 и 16 лет возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. По ходатайству следователя суд избрал в отношении них меру пресечения в виде заключения под стражу», — передает РЕН ТВ заявление Следственного комитета.

Ранее стало известно, что две школьницы вломились в квартиру пожилого мужчины и избили его до смерти. Когда полицейские приехали на место происшествия, школьницы начали угрожать им и заявили, что пустят в квартиру газ. Избитый мужчина скончался по дороге в больницу.

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В Хабаровском крае полицейские арестовали двух школьниц, которые ранее ограбили и забили до смерти 60-летнего пенсионера. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ. «Против девушек 14 и 16 лет возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. По ходатайству следователя суд избрал в отношении них меру пресечения в виде заключения под стражу», — передает РЕН ТВ заявление Следственного комитета. Ранее стало известно, что две школьницы вломились в квартиру пожилого мужчины и избили его до смерти. Когда полицейские приехали на место происшествия, школьницы начали угрожать им и заявили, что пустят в квартиру газ. Избитый мужчина скончался по дороге в больницу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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