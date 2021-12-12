12 декабря 2021
11 декабря 2021
10 декабря 2021

Под Челябинском найдено обгорелое тело студента

© Служба новостей «URA.RU»
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Взрыв бытового газа в доме № 164 на проспекте Карла Маркса. Часть 3. Магнитогорск, следственный комитет
В СУ СКР области информацию не комментируют (фото из архива) Фото:

Под Челябинском 11 декабря найдено тело студента со следами ожогов. Погибший молодой человек учился в одном из крупнейших вузов. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, причиной смерти мог стать суицид.

«Тело молодого человека нашли на дороге возле поселка Вавиловец. Причины суицида выясняются. Дело находится на расследовании в следственный комитет», — заявил источник.

Тело студента отправлено на судебно-медицинскую экспертизу. В пресс-службе следственного управления СКР по региону, URA.RU заявили, что у них пока нет такой информации.

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Под Челябинском 11 декабря найдено тело студента со следами ожогов. Погибший молодой человек учился в одном из крупнейших вузов. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, причиной смерти мог стать суицид. «Тело молодого человека нашли на дороге возле поселка Вавиловец. Причины суицида выясняются. Дело находится на расследовании в следственный комитет», — заявил источник. Тело студента отправлено на судебно-медицинскую экспертизу. В пресс-службе следственного управления СКР по региону, URA.RU заявили, что у них пока нет такой информации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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