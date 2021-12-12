Под Челябинском найдено обгорелое тело студента

В СУ СКР области информацию не комментируют (фото из архива) Фото: Илья Московец © URA.RU

Под Челябинском 11 декабря найдено тело студента со следами ожогов. Погибший молодой человек учился в одном из крупнейших вузов. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, причиной смерти мог стать суицид.

«Тело молодого человека нашли на дороге возле поселка Вавиловец. Причины суицида выясняются. Дело находится на расследовании в следственный комитет», — заявил источник.

Тело студента отправлено на судебно-медицинскую экспертизу. В пресс-службе следственного управления СКР по региону, URA.RU заявили, что у них пока нет такой информации.