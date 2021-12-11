11 декабря 2021
10 декабря 2021

Директор компании пермского миллиардера стал ее совладельцем

© Служба новостей «URA.RU»
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«Сатурн-Р-Авто» является официальным дилером нескольких иностранных автокомпаний в Пермском крае Фото:

Директор ООО «Сатурн-Р-Авто» Андрей Санников стал совладельцем указанного юрлица. Согласно данным СБИС, Санникову принадлежит 7% компании (700,7 тысяч рублей), остальные 97% (9,3 млн рублей) — у бизнесмена Александра Репина.

Санников является директором «Сатурн-Р-Авто» с 2014 года. Компания является официальным дилером Audi, Jeep, Nissan Jaguar, Land Rover и ряда других марок в Пермском крае.

«Сатурн-Р-Авто» входит в холдинг «Сатурн-Р» Александра Репина. URA.RU рассказывало, что в апреле компания начала продажи в Перми автомобилей Opel.

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Директор ООО «Сатурн-Р-Авто» Андрей Санников стал совладельцем указанного юрлица. Согласно данным СБИС, Санникову принадлежит 7% компании (700,7 тысяч рублей), остальные 97% (9,3 млн рублей) — у бизнесмена Александра Репина. Санников является директором «Сатурн-Р-Авто» с 2014 года. Компания является официальным дилером Audi, Jeep, Nissan Jaguar, Land Rover и ряда других марок в Пермском крае. «Сатурн-Р-Авто» входит в холдинг «Сатурн-Р» Александра Репина. URA.RU рассказывало, что в апреле компания начала продажи в Перми автомобилей Opel.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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