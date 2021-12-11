Директор компании пермского миллиардера стал ее совладельцем

«Сатурн-Р-Авто» является официальным дилером нескольких иностранных автокомпаний в Пермском крае Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Директор ООО «Сатурн-Р-Авто» Андрей Санников стал совладельцем указанного юрлица. Согласно данным СБИС, Санникову принадлежит 7% компании (700,7 тысяч рублей), остальные 97% (9,3 млн рублей) — у бизнесмена Александра Репина.

Санников является директором «Сатурн-Р-Авто» с 2014 года. Компания является официальным дилером Audi, Jeep, Nissan Jaguar, Land Rover и ряда других марок в Пермском крае.

«Сатурн-Р-Авто» входит в холдинг «Сатурн-Р» Александра Репина. URA.RU рассказывало, что в апреле компания начала продажи в Перми автомобилей Opel.