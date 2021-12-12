Девушка с ребенком ушла из дома в зимнюю ночь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Магнитогорске (Челябинская область) разыскивают подростка с маленьким ребенком. Информация о пропавших появилась в социальных сетях. в группе волонтеров «Легион СПАС74» в соцсети «ВКонтакте».

«17-летняя Ульяна Шакирова вместе с маленьким ребенком ночью 13 декабря ушла из дома по улице Приозерная, 18. До сих пор местонахождение пропавших неизвестно», — написали в группе волонтеров «Легион СПАС74» в соцсети «ВКонтакте».

В группе добавили, что девушка одета в серый длинный пуховик. Маленький ребенок в комбинезоне. Всех, кто знает о местонахождении пропавших, просят позвонить на горячую линию «Легион СПАС74».

17-летняя девушка ушла гулять с маленьким ребенком и вернулась Скрин: «ЛЕГИОН СПАС74» ПОИСК ПРОПАВШИХ ЛЮДЕЙ», «ВКонакте»