12 декабря 2021
11 декабря 2021
10 декабря 2021

В Магнитогорске разыскивают подростка и маленького ребенка. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Мороз. Зима. Погода. Климат. Челябинск, снег, девушка, зима, мороз, холод
Девушка с ребенком ушла из дома в зимнюю ночь Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) разыскивают подростка с маленьким ребенком. Информация о пропавших появилась в социальных сетях. в группе волонтеров «Легион СПАС74» в соцсети «ВКонтакте».

«17-летняя Ульяна Шакирова вместе с маленьким ребенком ночью 13 декабря ушла из дома по улице Приозерная, 18. До сих пор местонахождение пропавших неизвестно», — написали в группе волонтеров «Легион СПАС74» в соцсети «ВКонтакте».

В группе добавили, что девушка одета в серый длинный пуховик. Маленький ребенок в комбинезоне. Всех, кто знает о местонахождении пропавших, просят позвонить на горячую линию «Легион СПАС74».

17-летняя девушка ушла гулять с маленьким ребенком и вернулась

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В Магнитогорске (Челябинская область) разыскивают подростка с маленьким ребенком. Информация о пропавших появилась в социальных сетях. в группе волонтеров «Легион СПАС74» в соцсети «ВКонтакте». «17-летняя Ульяна Шакирова вместе с маленьким ребенком ночью 13 декабря ушла из дома по улице Приозерная, 18. До сих пор местонахождение пропавших неизвестно», — написали в группе волонтеров «Легион СПАС74» в соцсети «ВКонтакте». В группе добавили, что девушка одета в серый длинный пуховик. Маленький ребенок в комбинезоне. Всех, кто знает о местонахождении пропавших, просят позвонить на горячую линию «Легион СПАС74».
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© Служба новостей «URA.RU»
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