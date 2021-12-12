В Магнитогорске (Челябинская область) разыскивают подростка с маленьким ребенком. Информация о пропавших появилась в социальных сетях. в группе волонтеров «Легион СПАС74» в соцсети «ВКонтакте».
«17-летняя Ульяна Шакирова вместе с маленьким ребенком ночью 13 декабря ушла из дома по улице Приозерная, 18. До сих пор местонахождение пропавших неизвестно», — написали в группе волонтеров «Легион СПАС74» в соцсети «ВКонтакте».
В группе добавили, что девушка одета в серый длинный пуховик. Маленький ребенок в комбинезоне. Всех, кто знает о местонахождении пропавших, просят позвонить на горячую линию «Легион СПАС74».
17-летняя девушка ушла гулять с маленьким ребенком и вернулась
В Магнитогорске (Челябинская область) разыскивают подростка с маленьким ребенком. Информация о пропавших появилась в социальных сетях. в группе волонтеров «Легион СПАС74» в соцсети «ВКонтакте». «17-летняя Ульяна Шакирова вместе с маленьким ребенком ночью 13 декабря ушла из дома по улице Приозерная, 18. До сих пор местонахождение пропавших неизвестно», — написали в группе волонтеров «Легион СПАС74» в соцсети «ВКонтакте». В группе добавили, что девушка одета в серый длинный пуховик. Маленький ребенок в комбинезоне. Всех, кто знает о местонахождении пропавших, просят позвонить на горячую линию «Легион СПАС74».