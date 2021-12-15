Якушев развеял страхи о появлении городов-призраков на Севере

16 декабря 2021 в 17:36 Размер текста - 17 +

Уральский полпред Владимир Якушев пока не видит проблем для северных городов из-за развития «зеленой» энергетики Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Уральский полпред Владимир Якушев развеял страхи о появлении городов-призраков на Севере из-за развития «зеленой» энергетики. Об этом он заявил на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста из ХМАО. «Тут надо снизить градус и не агонизировать на эту тему. Альтернативные виды [энергетики] — весь мир сегодня над этим работает. У всех разные программы, у кого-то на 30 лет, у кого-то на 50 лет. Пока мы видим, что все-таки углеводороды останутся основными источниками энергии в ближайшее время и нужно более спокойно к этому подходить», — считает Якушев. В тоже время уральский полпред отметил, что тема развития зеленой энергетики уже находится в повестке и необходимо двигаться в этом направлении. «Я сказал, что правительство РФ уже приняло программу в этом направлении. Там четко расписаны мероприятия, которые мы должны осуществить», — добавил уральский полпред. Ранее URA.RU сообщало о том, что, по мнению Якушева необходимо на федеральном уровне создать условия для стимулирования трудноизвлекаемых запасов нефти. Это нужно для того, чтобы не сокращать объемы добычи углеводородов. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Уральский полпред Владимир Якушев развеял страхи о появлении городов-призраков на Севере из-за развития «зеленой» энергетики. Об этом он заявил на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста из ХМАО. «Тут надо снизить градус и не агонизировать на эту тему. Альтернативные виды [энергетики] — весь мир сегодня над этим работает. У всех разные программы, у кого-то на 30 лет, у кого-то на 50 лет. Пока мы видим, что все-таки углеводороды останутся основными источниками энергии в ближайшее время и нужно более спокойно к этому подходить», — считает Якушев. В тоже время уральский полпред отметил, что тема развития зеленой энергетики уже находится в повестке и необходимо двигаться в этом направлении. «Я сказал, что правительство РФ уже приняло программу в этом направлении. Там четко расписаны мероприятия, которые мы должны осуществить», — добавил уральский полпред. Ранее URA.RU сообщало о том, что, по мнению Якушева необходимо на федеральном уровне создать условия для стимулирования трудноизвлекаемых запасов нефти. Это нужно для того, чтобы не сокращать объемы добычи углеводородов.