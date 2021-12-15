В ХМАО продают монету времен СССР за 5 млн рублей

Житель Радужного пытается продать монету за пять млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Радужного (ХМАО) продает монету «Сто лет со дня рождения Ленина» номиналом в один рубль за пять млн рублей. Объявления пользователь разместил на интернет-сервисе «Авито».

«Продам 1 рубль СССР», — написано в объявлении. В профиле автора указано, что он также продает монету номиналом в один рубль 1997 года за 600 тысяч рублей и монету Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года за 300 тысяч рублей.

Согласно информации сайта Monetnik.ru, монеты, одну из которых автор объявления предлагал купить за 5 млн рублей, были выпущены небольшим тиражом для зарубежных нумизматов. Чеканка произошла в конце 1970-х годов, во время подготовки к московской Олимпиаде-80. Однако рыночная стоимость составляет не больше 44,5 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, что другой нумизмат из Сургута пытался продать три копейки за 60 тысяч рублей. Автор объявления объяснил такую высокую стоимость монеты ее редкостью, тираж которых составляет всего несколько десятков.

Монета «Сто лет со дня рождения Ленина» номиналом в один рубль из объявления Авито

Задняя сторона монеты Авито