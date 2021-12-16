16 декабря 2021

В Нягани из-за аварии без воды и тепла остались полтысячи человек

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Авария трубопровода на улице Советской Армии, в отеле
В Нягани из-за аварии на трубопроводе под отключение попали 13 многоквартирных дома Фото:

В Нягани после порыва магистрального трубопровода, отключенными от теплоснабжения и горечей воды остались больше 500 человек. Об этом рассказали в Центре управления регионом.

«Был зафиксирован резкий всплеск сообщений из Нягани на тему „Прорыв трубы/трубопровода“. На магистральном трубопроводе на улице Интернациональной произошел порыв. Под отключение попали 13 жилых многоквартирных домов, в которых проживают 586 человек, из них 78 детей», — сказали в ЦУР.

И добавили, что даже после устранения основного порыва, когда систему запустили — в ней образовалось повышенное давление, что привело уже к множественным мелким порывам. Однако ремонт удалось завершить. ЦУР — это пункт мониторинга, который выявляет и позволяет оперативно реагировать на проблемные вопросы жителей региона, а также взаимодействовать с населением через соцсети и мессенджеры. Для мониторинга жалоб жителей региона Центр использует систему «Инцидент Менеджмент».

Ранее URA.RU писало, что в лангепасе порядка 100 домов были отключены от теплоснабжения в течение нескольких недель из-за капитального ремонта теплосетей. Тогда выигравший конкурс подрядчик сорвал сроки выполнения работ.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра» и в viber-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Нягани после порыва магистрального трубопровода, отключенными от теплоснабжения и горечей воды остались больше 500 человек. Об этом рассказали в Центре управления регионом. «Был зафиксирован резкий всплеск сообщений из Нягани на тему „Прорыв трубы/трубопровода“. На магистральном трубопроводе на улице Интернациональной произошел порыв. Под отключение попали 13 жилых многоквартирных домов, в которых проживают 586 человек, из них 78 детей», — сказали в ЦУР. И добавили, что даже после устранения основного порыва, когда систему запустили — в ней образовалось повышенное давление, что привело уже к множественным мелким порывам. Однако ремонт удалось завершить. ЦУР — это пункт мониторинга, который выявляет и позволяет оперативно реагировать на проблемные вопросы жителей региона, а также взаимодействовать с населением через соцсети и мессенджеры. Для мониторинга жалоб жителей региона Центр использует систему «Инцидент Менеджмент». Ранее URA.RU писало, что в лангепасе порядка 100 домов были отключены от теплоснабжения в течение нескольких недель из-за капитального ремонта теплосетей. Тогда выигравший конкурс подрядчик сорвал сроки выполнения работ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...