В Нягани из-за аварии без воды и тепла остались полтысячи человек

В Нягани после порыва магистрального трубопровода, отключенными от теплоснабжения и горечей воды остались больше 500 человек. Об этом рассказали в Центре управления регионом.
«Был зафиксирован резкий всплеск сообщений из Нягани на тему „Прорыв трубы/трубопровода“. На магистральном трубопроводе на улице Интернациональной произошел порыв. Под отключение попали 13 жилых многоквартирных домов, в которых проживают 586 человек, из них 78 детей», — сказали в ЦУР.
И добавили, что даже после устранения основного порыва, когда систему запустили — в ней образовалось повышенное давление, что привело уже к множественным мелким порывам. Однако ремонт удалось завершить. ЦУР — это пункт мониторинга, который выявляет и позволяет оперативно реагировать на проблемные вопросы жителей региона, а также взаимодействовать с населением через соцсети и мессенджеры. Для мониторинга жалоб жителей региона Центр использует систему «Инцидент Менеджмент».
Ранее URA.RU писало, что в лангепасе порядка 100 домов были отключены от теплоснабжения в течение нескольких недель из-за капитального ремонта теплосетей. Тогда выигравший конкурс подрядчик сорвал сроки выполнения работ.
В Нягани после порыва магистрального трубопровода, отключенными от теплоснабжения и горечей воды остались больше 500 человек. Об этом рассказали в Центре управления регионом. «Был зафиксирован резкий всплеск сообщений из Нягани на тему „Прорыв трубы/трубопровода“. На магистральном трубопроводе на улице Интернациональной произошел порыв. Под отключение попали 13 жилых многоквартирных домов, в которых проживают 586 человек, из них 78 детей», — сказали в ЦУР. И добавили, что даже после устранения основного порыва, когда систему запустили — в ней образовалось повышенное давление, что привело уже к множественным мелким порывам. Однако ремонт удалось завершить. ЦУР — это пункт мониторинга, который выявляет и позволяет оперативно реагировать на проблемные вопросы жителей региона, а также взаимодействовать с населением через соцсети и мессенджеры. Для мониторинга жалоб жителей региона Центр использует систему «Инцидент Менеджмент». Ранее URA.RU писало, что в лангепасе порядка 100 домов были отключены от теплоснабжения в течение нескольких недель из-за капитального ремонта теплосетей. Тогда выигравший конкурс подрядчик сорвал сроки выполнения работ.