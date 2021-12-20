Колье из золота 585 пробы инкрустировано бриллиантами Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Челябинске продают золотое колье с бриллиантами за 1 млн и 120 тысяч рублей. Как сообщил URA.RU продавец, на эти деньги планируется покупка квартиры. Объявление о продаже дорогого ювелирного изделия появилось на сайте «Авито».

«Продам набор. Золото 585 пробы, бриллианты. Очень хорошего качества», — написал автор объявления.

URA.RU связалось с продавцом. По его словам, колье подарили 25 лет назад в честь свадьбы. Сейчас решено его продать, так как семья решила покупать квартиру.

Продавец добавил, что колье не является фамильной реликвией. Поэтому от продажи ничего не останавливает. Несмотря на высокую цену колье, люди звонят и интересуются покупкой, уверил продавец.

Ранее в Челябинске продавали эксклюзивный суперкар Mercedes-Benz SLR McLaren за 80 миллионов рублей. Это самый дорогой автомобиль в регионе.

Деньги с продажи драгоценного колье пойдут на покупку квартиры Скрин: сайт «Авито»