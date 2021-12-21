21 декабря 2021

УФАС требует от мэрии Магнитогорска отменить покупку иномарки

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Челябинск, шкода, колесо, авто, снегопад
Аукцион по приобретению автомобиля проведен с нарушениями Фото:

Челябинское УФАС вынесло предписание администрации Магнитогорска отменить закупку автомобиля за 7,4 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФАС.

«Нарушения выявлены в обосновании дополнительных характеристик транспортного средства. За нарушение законодательства о контрактной системе в отношении должностного лица заказчика будет возбуждено дело об административном правонарушении», — пояснили URA.RU в пресс-службе УФАС.

Служба рассмотрела жалобу руководителя регионального отделения партии «Яблоко» Ярослава Щербакова и выявила несоответствия аукционной документации с законодательством РФ. По мнению Щербакова, чиновники сами нарушили лимит стоимости автомобиля в 2,5 млн рублей, которую ранее сами же себе установили. В мэрии Магнитогорска URA.RU сообщили, что пока не получали предписание от ФАС.

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Челябинское УФАС вынесло предписание администрации Магнитогорска отменить закупку автомобиля за 7,4 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФАС. «Нарушения выявлены в обосновании дополнительных характеристик транспортного средства. За нарушение законодательства о контрактной системе в отношении должностного лица заказчика будет возбуждено дело об административном правонарушении», — пояснили URA.RU в пресс-службе УФАС. Служба рассмотрела жалобу руководителя регионального отделения партии «Яблоко» Ярослава Щербакова и выявила несоответствия аукционной документации с законодательством РФ. По мнению Щербакова, чиновники сами нарушили лимит стоимости автомобиля в 2,5 млн рублей, которую ранее сами же себе установили. В мэрии Магнитогорска URA.RU сообщили, что пока не получали предписание от ФАС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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