УФАС требует от мэрии Магнитогорска отменить покупку иномарки

Аукцион по приобретению автомобиля проведен с нарушениями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинское УФАС вынесло предписание администрации Магнитогорска отменить закупку автомобиля за 7,4 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФАС.

«Нарушения выявлены в обосновании дополнительных характеристик транспортного средства. За нарушение законодательства о контрактной системе в отношении должностного лица заказчика будет возбуждено дело об административном правонарушении», — пояснили URA.RU в пресс-службе УФАС.

Служба рассмотрела жалобу руководителя регионального отделения партии «Яблоко» Ярослава Щербакова и выявила несоответствия аукционной документации с законодательством РФ. По мнению Щербакова, чиновники сами нарушили лимит стоимости автомобиля в 2,5 млн рублей, которую ранее сами же себе установили. В мэрии Магнитогорска URA.RU сообщили, что пока не получали предписание от ФАС.