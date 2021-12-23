23 декабря 2021

Украина спросила ЛНР и ДНР о возможности проведения выборов

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Выборы 2021 воскресенье 19 сентября, голосование и подсчет, ночь выборов. Пермь, подсчет бюллетеней, подсчет голосов, бюллетень, выборы 2021
Решение по вопросу о проведении выборов ожидается до 13 января следующего года Фото:

Центральная избирательная комиссия Украины попросила власти Донецкой и Луганской Народных Республик оценить возможность проведения первых выборов на территориях Донбасса, подконтрольных Киеву. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ЦИК Украины.

«Центральная избирательная комиссия обратилась в Донецкую и Луганскую областные государственные администрации — областные военно-гражданские администрации за выводами о возможности организации подготовки и проведения 27 марта 2022 года первых местных выборов в отдельных территориальных общинах этих регионов», — сообщается на сайте ЦИК. Отмечается, что на некоторых территориях есть угроза для безопасности избирателей.

В данной ситуации комиссия может принять решение о проведении выборов, опираясь на выводы областных военно-гражданских администраций, уточнила ЦИК Украины. Решение по этому вопросу ожидается не позднее 13 января следующего года, сообщается на сайте.

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Центральная избирательная комиссия Украины попросила власти Донецкой и Луганской Народных Республик оценить возможность проведения первых выборов на территориях Донбасса, подконтрольных Киеву. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ЦИК Украины. «Центральная избирательная комиссия обратилась в Донецкую и Луганскую областные государственные администрации — областные военно-гражданские администрации за выводами о возможности организации подготовки и проведения 27 марта 2022 года первых местных выборов в отдельных территориальных общинах этих регионов», — сообщается на сайте ЦИК. Отмечается, что на некоторых территориях есть угроза для безопасности избирателей. В данной ситуации комиссия может принять решение о проведении выборов, опираясь на выводы областных военно-гражданских администраций, уточнила ЦИК Украины. Решение по этому вопросу ожидается не позднее 13 января следующего года, сообщается на сайте.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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