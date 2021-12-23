Украина спросила ЛНР и ДНР о возможности проведения выборов

24 декабря 2021 в 01:42 Размер текста - 17 +

Решение по вопросу о проведении выборов ожидается до 13 января следующего года Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Центральная избирательная комиссия Украины попросила власти Донецкой и Луганской Народных Республик оценить возможность проведения первых выборов на территориях Донбасса, подконтрольных Киеву. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ЦИК Украины. «Центральная избирательная комиссия обратилась в Донецкую и Луганскую областные государственные администрации — областные военно-гражданские администрации за выводами о возможности организации подготовки и проведения 27 марта 2022 года первых местных выборов в отдельных территориальных общинах этих регионов», — сообщается на сайте ЦИК. Отмечается, что на некоторых территориях есть угроза для безопасности избирателей. В данной ситуации комиссия может принять решение о проведении выборов, опираясь на выводы областных военно-гражданских администраций, уточнила ЦИК Украины. Решение по этому вопросу ожидается не позднее 13 января следующего года, сообщается на сайте. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Центральная избирательная комиссия Украины попросила власти Донецкой и Луганской Народных Республик оценить возможность проведения первых выборов на территориях Донбасса, подконтрольных Киеву. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ЦИК Украины. «Центральная избирательная комиссия обратилась в Донецкую и Луганскую областные государственные администрации — областные военно-гражданские администрации за выводами о возможности организации подготовки и проведения 27 марта 2022 года первых местных выборов в отдельных территориальных общинах этих регионов», — сообщается на сайте ЦИК. Отмечается, что на некоторых территориях есть угроза для безопасности избирателей. В данной ситуации комиссия может принять решение о проведении выборов, опираясь на выводы областных военно-гражданских администраций, уточнила ЦИК Украины. Решение по этому вопросу ожидается не позднее 13 января следующего года, сообщается на сайте.