Украина спросила ЛНР и ДНР о возможности проведения выборов

Центральная избирательная комиссия Украины попросила власти Донецкой и Луганской Народных Республик оценить возможность проведения первых выборов на территориях Донбасса, подконтрольных Киеву. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ЦИК Украины.
«Центральная избирательная комиссия обратилась в Донецкую и Луганскую областные государственные администрации — областные военно-гражданские администрации за выводами о возможности организации подготовки и проведения 27 марта 2022 года первых местных выборов в отдельных территориальных общинах этих регионов», — сообщается на сайте ЦИК. Отмечается, что на некоторых территориях есть угроза для безопасности избирателей.
В данной ситуации комиссия может принять решение о проведении выборов, опираясь на выводы областных военно-гражданских администраций, уточнила ЦИК Украины. Решение по этому вопросу ожидается не позднее 13 января следующего года, сообщается на сайте.
Центральная избирательная комиссия Украины попросила власти Донецкой и Луганской Народных Республик оценить возможность проведения первых выборов на территориях Донбасса, подконтрольных Киеву. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ЦИК Украины. «Центральная избирательная комиссия обратилась в Донецкую и Луганскую областные государственные администрации — областные военно-гражданские администрации за выводами о возможности организации подготовки и проведения 27 марта 2022 года первых местных выборов в отдельных территориальных общинах этих регионов», — сообщается на сайте ЦИК. Отмечается, что на некоторых территориях есть угроза для безопасности избирателей. В данной ситуации комиссия может принять решение о проведении выборов, опираясь на выводы областных военно-гражданских администраций, уточнила ЦИК Украины. Решение по этому вопросу ожидается не позднее 13 января следующего года, сообщается на сайте.